В США раскрыли страшные последствия помощи Украине

Пентагон обеспокоен истощением запасов вооружения на фоне помощи Украине, сообщает Reuters. В Конгрессе не понимают, по какой причине в этом году замедлились поставки оружия для Киева.

Помощники членов Конгресса заявили, что причина, по которой поставки оружия на Украину замедлились в этом году, не совсем ясна, но добавили, что отчасти это связано с обеспокоенностью Министерства обороны США истощением собственных запасов из-за проблем в американской военной промышленности с цепочками поставок, — говорится в публикации.

Координатор Белого дома по страткоммуникациям Джон Кирби в начале сентября объявил, что США планируют объявить о новом пакете помощи Украине в ближайшие недели. Он подчеркнул, что, по словам американского президента Джо Байдена, поддержка Киева со стороны Вашингтона останется непоколебимой.

Байден подпишет новый контракт для Украины

Представитель Белого дома добавил, что США продолжат уделять особое внимание укреплению украинской армии. Кроме того, отдельным пунктом у Вашингтона стоит обеспечение противовоздушной обороны Украины, подчеркнул Кирби.

3 сентября стало известно, что доноры внесли $1,3 млрд в Международный фонд помощи Украине. В МО Великобритании отметили, что в ходе визита украинского министра обороны Рустема Умерова в Лондон был подписан контракт о выделении $395 млн из этого фонда для закупки 120 тысяч снарядов.