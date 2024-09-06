Конфликт вооруженных «бородачей в тапочках» с участниками СВО попал на видео

Вооруженных бородатых мужчин, заблокировавших колонну участников специальной военной операции (СВО) из добровольческой бригады «Эспаньола», сняли на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале бригады.

Как сообщалось ранее, конфликт произошел 3 сентября в районе города Углегорска в Донецкой народной республике. Бойцы «Эспаньолы» пожаловались, что на неизвестные «бородачи в тапочках» представились сотрудниками силовых ведомств и угрожали им, после чего военные были вынуждены привести оружие в боевую готовность. После инцидента в «Эспаньоле» попросили помощи у главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

«Бородачи в тапочках» остановили колонну участников СВО

На выложенных кадрах видно заблокировавшие микроавтобус военных черные автомобили без номеров, а также бородатых мужчин с оружием. Также на видео попали сами военные из «Эспаньолы», занявшие боевые позиции с автоматами в руках. На фоне записи слышны громкие крики конфликтующих сторон.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стал произошедший ранее дорожный инцидент с участием той же колонны военных.