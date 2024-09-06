Бойцы спецназа «Ахмат» в 2023 году не позволили Вооруженным силам Украины отбить Артемовск (украинское название Бахмут), удержав фланги. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апты Алаудинов, пишет ТАСС.

21 мая 2023 года российские военные объявили о взятии Артемовска под контроль. Цель была достигнута в результате наступления штурмовых отрядов ЧВК Вагнера при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск.

По словам Алаудинова, украинские войска попытались отбить город Артемовск и он лично занимался расстановкой военнослужащих спецназа «Ахмат» в этом районе, а также контролировал все их действия.

«В прошлом году, когда направления Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка были под угрозой взятия противником, тогда под угрозой был непосредственно Артемовск (Бахмут). Наверное, надо все-таки отдать должное подразделению спецназа «Ахмат» и отметить, что во многом благодаря именно спецназу «Ахмат» противник не смог завладеть обратно Артемовском», - подчеркнул генерал-майор.

По его словам, бойцы спецназа несколько месяцев отбивали атаки и смогли удержать участок Андреевка - Курдюмовка – Клещеевка, где только за 2023 год ВСУ потеряли 12 тысяч человек и большое количество военной техники.

10 месяцев боев: как сейчас выглядит Артемовск (Бахмут)

Ранее командир одного из отрядов спецназа «Ахмат с позывным «Каштан» рассказал, что под его началом воюют граждане Армении, Узбекистана и Белоруссии. Есть также гражданин Японии с позывным «Камикадзе», который владеет несколькими воинскими специальностями.