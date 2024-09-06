Вильнюсу нужно активно демонстрировать, что Россия хочет напасть на соседнюю страну, именно этим обусловлена установка укреплений, в том числе «зубов дракона» у приграничного моста. Об этом заявил NEWS܂ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Ранее Литва разместила возле моста, который соединяет республику с Калининградской областью, «зубы дракона» и другие укрепления. Министр внутренних дел страны Агне Билотайте назвала создание линии обороны «еще одним шагом в усилении защиты госграницы республики».

По мнению политолога, Литва могла «получить команду сверху» действовать по аналогии с Польшей, которая ставит заборы на границе с Россией. При этом Вильнюс постоянно называет Россию «агрессором».

«Раз они говорят, что Россия агрессор, значит нужно изображать, что они нас боятся. Здесь ничего нового. Это говорит о том, что они после этого будут просить деньги на установку заборов», - уверен Александр Перенджиев.

В итоге Литва по примеру Украины может пытаться начать зарабатывать на этой шумихе, уверен он.

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Ранее Польша заявила о завершении строительства пятиметрового забора на границе с Белоруссией длиной 186 км. Стоимость заграждения составила порядка $353 млн. Стена призвана предотвратить появление восточноевропейского маршрута для нелегальной миграции. Позднее стало известно о планах Варшавы создать электронный барьер на границе с Калининградской областью, а также по реке Буг, которая отделяет Польшу от Белоруссии и Украины.