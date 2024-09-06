Алаудинов посмеялся над ошибкой солдат ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что солдаты ВСУ неудачно сбили российский беспилотник на Курском направлении и пострадали. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Алаудинов отметил, что этот беспилотник в сторону сил ВСУ направил отряд «Каштана» спецназа «Ахмат». После падения дрона начался масштабный пожар.

«Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело, ужас. Им было бы лучше его не сбивать, по моему, потому что он слишком точно сбился», - рассказал командир спецназа.

Он добавил, что ВСУ несут очень большие потери на Курском направлении и «ничего у них не получается». Особенно существенными Алаудинов назвал потери личного состава ВСУ.

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Ранее СМИ сообщили, что из-за халатности украинских солдат в Харьковской области произошел взрыв на складе боеприпасов. Солдаты забыли ящики со снарядами на солнце, боеприпасы нагрелись и сдетонировали. После этого начался пожар на площади в 1500 гектаров, включающей лес. Огонь распространился на территории в районе Изюма, Балаклеи и Слобожанского национального парка.