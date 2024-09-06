Минобороны сообщило об уничтожении отделения ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты гаубиц "Мста-Б" ульяновских десантников поразили отделение украинской пехоты в укрытии на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ.

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Разведка обнаружила на побережье реки укрытие, в котором расположилось одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Полученные данные были переданы на пункт управления артиллерией.

"После получения данных по цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению орудие - 152-мм гаубицу 2А65 "Мста-Б" и точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив временное расположение подразделения вместе с личным составом отделения пехоты ВСУ", - сказано в сообщении ведомства.

Артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником, а также уничтожают его подразделения на правом берегу Днепра, уточнили в МО.