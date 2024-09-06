Успехи ВС России в зоне боевых действий приводят к каскадному обрушению Украины. С таким заявлением выступил норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе Substack.

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«Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно», — отметил западный эксперт.

Дизен также указал на то, что побеждающая сторона усиливает свое давление, вынуждая Киев принимать поспешные решения, которые еще больше ухудшают ситуацию. По словам профессора, Россия нарастила глубину и интенсивность ракетных ударов, а бойцы ВС РФ прорываются через хорошо защищенные линии обороны.

Наемники ВСУ в Курской области начали просить о замене

Накануне соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов выступил с заявлением, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции. По его словам, для Москвы нет иных вариантов, кроме как выйти победителем из вооруженного противостояния.

Ранее в Вашингтоне заявили, что российские военные в конце лета достигли наибольшего продвижения в зоне спецоперации. Сообщается, что под контроль армии России за август перешло 477 квадратных километров.

В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Владимир Зеленский недооценил возможности России, когда напал на Курскую область.