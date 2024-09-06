$89.70+0.7899.19+1.12
Почта

На Западе выступили с неутешительным прогнозом для Украины из-за действий России

Успехи ВС России в зоне боевых действий приводят к каскадному обрушению Украины. С таким заявлением выступил норвежский профессор Гленн Дизен в статье на платформе Substack.

На Западе выступили с неутешительным прогнозом для Украины из-за действий России
© Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Мы вступили в финальную стадию конфликта из-за каскадного обрушения. Украина испытывает логистические проблемы, также ощущается нехватка оружия и боеприпасов, которая не дает солдатам действовать эффективно», — отметил западный эксперт.

Дизен также указал на то, что побеждающая сторона усиливает свое давление, вынуждая Киев принимать поспешные решения, которые еще больше ухудшают ситуацию. По словам профессора, Россия нарастила глубину и интенсивность ракетных ударов, а бойцы ВС РФ прорываются через хорошо защищенные линии обороны.

Наемники ВСУ в Курской области начали просить о замене

Накануне соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов выступил с заявлением, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции. По его словам, для Москвы нет иных вариантов, кроме как выйти победителем из вооруженного противостояния.

Ранее в Вашингтоне заявили, что российские военные в конце лета достигли наибольшего продвижения в зоне спецоперации. Сообщается, что под контроль армии России за август перешло 477 квадратных километров.

В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что Владимир Зеленский недооценил возможности России, когда напал на Курскую область.

Военные новости
Ларри Джонсон
Апти Алаудинов
Владимир Зеленский
Рамзан Кадыров
Верховный суд
ЦРУ
Москва
Вашингтон
Киев
Украина