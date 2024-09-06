Наемники, воюющие в Курской области в рядах Вооруженных сил Украины, растеряли свой пыл из-за тяжелых боев и все чаще просят сменить их на украинские подразделения, сообщили в силовых структурах.

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Источник ТАСС сообщил, что наемники чаще пытаются провести ротацию, и смениться на «пушечное мясо», украинские подразделения, потому что подрастеряли свой пыл.

Глава "Ахмата" Алаудинов рассказал, как они выжигают ВСУ на Курском направлении

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик счел участие американской ЧВК Forward Observation Group в нападении ВСУ на Курскую область вызовом, на который Россия обязательно ответит.

Напомним, ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области.