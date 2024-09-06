Британия передаст Украине еще 650 многоцелевых ракет Martlet

Великобритания поставит Украине дополнительно 650 многоцелевых ракет Martlet для укрепления ее противовоздушной обороны. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

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Новый пакет помощи стоимостью более 160 млн фунтов стерлингов ($210 млн) был анонсирован в преддверии встречи западной контактной группы по военному содействию Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября. Ожидается, что дополнительная партия ракет Martlet будет передана Лондоном Киеву к концу года.

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Martlet производятся французской военно-промышленной группой Thales на предприятии в североирландском Белфасте. Компания позиционирует ракеты как боеприпас самого широкого спектра применения. Его способны нести вертолеты, катера и сухопутные платформы, пуск можно осуществлять и с помощью переносных зенитных ракетных комплексов Starstreak, также поставленных Украине.

Длина Martlet составляет 1,3 м, диаметр - 76 мм, а масса - 13 кг. Масса боевой части ракеты - 3 кг, дальность полета - 8 км. Первые упоминания о применении этих ракет на Украине появились еще в 2022 году. Британские власти ранее не раскрывали общее количество поставленных ей Martlet.

Суммарный объем предоставленной Лондоном Киеву военной помощи с февраля 2022 года составил 7,6 млрд фунтов ($10 млрд). Помимо Martlet, Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90, реактивные системы залпового огня M270, противотанковые ракетные комплексы NLAW.