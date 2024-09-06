В Пентагоне оценили последствия применения Украиной ракет высокой дальности

США считают, что применение Украиной средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.

Сингх отметила, что, по данным разведки США, 90 процентов самолетов, задействованных в специальной военной операции России на Украине, базируются на аэродромах, которые расположены в пределах 300 километров от подконтрольных украинской стороне территорий.

Пентагон: у США нет изменений в политике по передаче ракет Украине

По словам Сингх, таким образом, эти аэродромы находятся за пределами досягаемости дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее Министерство обороны США прокомментировало потерю Украиной одного из истребителей F-16, заявив, что киевские власти не обращались за помощью по этому вопросу. Кроме того, Сингх не ответила на вопрос о том, сколько всего истребителей F-16 сейчас находится в распоряжении Киева.