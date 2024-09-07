Алаудинов оценил положение ВСУ под Курском словами «приходится очень несладко»

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По его словам, противник понес серьезные потери за последние сутки.

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Офицер заявил, что украинским военным «приходится очень несладко». В зоне ответственности «Ахмата» было подбито два танка, два миномета, автотранспорт, артиллерийская установка.

Спецназ "Ахмат" наказал ВСУ под Курском за попытку применить тактику "гармошки"

ВСУ понесли большие потери личного состава, добавил Алаудинов. Он уточнил, что пока говорить о полном освобождении Курской области преждевременно, но работа продолжается.

Ранее командир спецназа «Ахмат» отмечал, что украинские войска «выжигаются» на кореневском направлении , где выстроена оборона российских сил.