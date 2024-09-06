Крушение F-16 на Украине объяснили

Первое крушение переданного Украине истребителя F-16 стало результатом спешки. Инцидент объяснило издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Отмечается, что западные чиновники обсуждают целесообразность использования Украиной истребителей F-16 спустя несколько недель после их получения. Подчеркивается, что пилоты не успели получить достаточный опыт полетов.

В США сделали заявление по факту крушения F-16 на Украине

По словам собеседника издания, произошедшая «катастрофа показала, что происходит, когда пытаешься торопить события». Источник WSJ добавил, что во время обучения украинским пилотам не объясняли все тонкости работы с F-16.

Об уничтожении первого американского истребителя F-16 стало известно 28 августа. Как уточнялось, истребитель находился на военном аэродроме в Хмельницкой области.

На следующий день депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ракетой переданного Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Она подчеркнула, что командование украинской армейской авиации пыталось скрыть причину произошедшего и обвинила действующего на тот момент главу Воздушных сил ВСУ Николая Олещука в молчании.