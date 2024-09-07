ВСУ потеряли несколько танков и минометов в Курской области

Спецназ «Ахмат» уничтожил за день на курском направлении два танка, два миномета, один автотранспорт, одну артиллерийскую установку и два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

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Он уточнил, что ВСУ потеряли дроны «Лелека» и «Баба-яга».

Алаудинов оценил положение ВСУ под Курском словами «приходится очень несладко»

По словам Алаудинова, противник за последние сутки понес серьезные потери. Он отметил, что бойцам ВСУ «приходится очень несладко». Украинские войска понесли большие потери личного состава, добавил генерал-майор. По его словам, пока говорить о полном освобождении Курской области преждевременно, но работа продолжается.

Операция ВСУ в Курской области продолжается уже месяц. Минобороны РФ заявило, что Украина потеряла в регионе более 10 тыс. военнослужащих. О больших потерях ВСУ регулярно сообщает и Алаудинов. В одном из недавних сообщений он не смог сдержать смех, рассказывая о неудачной для ВСУ атаке российского БПЛА. На Украине же операцией довольны. «Абсолютно все цели... реализуются», — заявил президент Владимир Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алаудинов заявил о «выжигании» украинских войск в Курской области.