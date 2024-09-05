ВСУ обстреляли российское село

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

© Telegram / Настоящий Гладков

По словам губернатора, в результате обстрела в двух многоквартирных домах повреждены фасады и остекления, осколками окон поврежден припаркованный автомобиль. Также в частном домовладении повреждены газовая труба, хозпостройка, линия электроснабжения и припаркованный рядом трактор.

«Информация о последствиях уточняется. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков.

В этот же день ВСУ атаковали два населенных пункта Белгородской области. По словам Гладкова, при обстреле Новой Таволжанки пострадал мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения предплечья, а также ноги. Он самостоятельно обратился в больницу в Шебекино.