Президент Румынии одобрил бесплатную передачу Украине ЗРК Patriot

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о вступлении в силу законопроекта, который предполагает передачу Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом говорится на сайте политика.

Согласно тексту указа, комплекс будет передан в дар. Ранее этот законопроект уже был принят в румынском Сенате, а потом его одобрила Палата депутатов. При этом сам законопроект направлен только на утверждение акта дарения Patriot.

В законе также указано, что Минобороны Румынии обязуется принять все необходимые меры для того, чтобы восстановить потерю этой системы в контексте собственной безопасности.

Ранее в Румынии в боевую готовность привели второй ЗРК Patriot.