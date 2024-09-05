Чехия наряду с реактивными системами залпового огня RM-70 Vampire поставляла ВСУ и пусковые установки других типов. Например, БМ-21МТ Striga, выполненную на базе Tatra Force (815-7), которая, как писали в ноябре прошлого года, в количестве одной единицы поступила в 61-ую отдельную механизированную бригаду. Возможно, позже были отправлены еще несколько штук.

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Как сообщает Telegram-канал "Старше Эдды", именно такая боевая машина была поражена в районе населенного пункта Рудневка в Сумской области.

Данные РСЗО являются глубоко модернизированными версиями еще советских "Градов". Они имеют те же сорок направляющих, но на них установлена современная система управления огнем, а дальность применения боеприпасов повышена до сорока километров.

В формированиях киевского режима такое оружие используется для террористических атак на гражданские объекты, поэтому уничтожение БМ-21МТ является большой удачей наших воздушных разведчиков и ракетчиков.