В России назвали одну ошибку задержанных генералов

У генералов Российской армии, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, существовало общее мнение о том, что беспилотники никому не нужны, заявил специальный корреспондент газеты «Аргументы недели» военный эксперт Александр Шарковский. Одну ошибку задержанных военных он назвал в разговоре с телеканалом «Царьград».

«Было такое общее мнение среди этих генералов, что дроны нам не очень-то и нужны, что это такая несерьезная игрушка. И вот в результате мы получили то, что получаем. Приходится наверстывать прямо уже в ходе боевых действий и пытаться как-то наладить производство», — сказал Шарковский.

Военный эксперт, офицер в запасе Александр Матюшин обратил внимание на масштабы коррупции в Министерстве обороны России. По его словам, генералы часто готовятся к прошедшей войне и не уделяют внимания новым разработкам.

«Некоторые умельцы на основе аудита, который прошел в ведомстве и выявил недостачу в 11 триллионов рублей, посчитали, что на эти деньги можно было бы несколько раз дешевыми дронами закрыть вообще полностью небо над Украиной», — отметил Матюшин.

Ранее в России произошла серия задержаний служащих Минобороны. Так, 2 сентября был задержан заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

29 августа задержали бывшего замминистра обороны России генерала армии Павла Попова. Его обвиняют в мошенничестве (статья 159 УК РФ).