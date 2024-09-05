Нидерланды закупят дополнительную военную технику

Руководитель министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Амстердам намерен дополнительно приобрести шесть истребителей F-35. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

Он подчеркнул, что дополнительные денежные средства, которые были выделены правительством на нужды обороны, позволят сделать инвестиции в ВВС страны.

Приобретение дополнительных истребителей позволит готовить к развертыванию больше истребителей, хотя это будет занимать дольше времени, а эскадрильи будут обладать большей боевой мощью, подчеркнул министр.

Также Амстердам планирует создать танковый батальон, приобрести два противолодочных фрегата, корабельные транспортно-боевые вертолеты NH-90 и другую военную технику.

До этого стало известно, что Дания и Нидерланды начали передачу Киеву истребителей F-16, сообщил госсекретарь США Блинкен. По его словам, самолеты «появятся в небе над Украиной» уже этим летом. Как пояснили лидеры стран, ВСУ получат «эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», сколько именно — не уточняется. Кроме того, Амстердам выделит Киеву дополнительные €300 млн на закупку вооружений для них.