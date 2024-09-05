Экс-офицера из Франции обвинили в подготовке атак по Курской области

В Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области заявили, что в атаках по Курской области участвовали трое граждан Франции, а к подготовке атак был причастен бывший французский офицер. Об этом сообщает ТАСС.

В ВГА заявили, что уже установлены личности трех французов, которые участвовали в рейдах ВСУ на границе в Курской области. По данным ВГА, гражданин Франции, причастный к планированию атак, ранее служил в парашютно-десантном полке Вооруженных сил Франции.

В середине марта в Минобороны РФ сообщили, что с начала СВО были ликвидированы 5962 иностранных наемника Украины. Больше всего - из Польши: по оценке Минобороны, прибыло в страну 2960 польских наемников, 1497 из них погибли. Также сообщалось, что погибли 147 из 356 прибывших французских наемников.