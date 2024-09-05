Стало известно о прорыве ВС РФ обороны ВСУ в ДНР

Российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

«Наши штурмовики совершили невозможное — прорвали оборону противника в районе Клещеевки», — отметил источник агентства.

В силовых структурах ДНР также рассказали, что в последнее время армия Украины несла большие потери на данном участке передовой.

5 сентября стало известно о продвижении Вооруженных сил (ВС) России в районе Северска. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрея Марочко, расстояние до окраин населенного пункта сократилось до пяти километров.

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За день до этого Минобороны России показало кадры массового бегства солдат ВСУ из населенного пункта Пречистовка в ДНР. Оставляя позиции, украинские бойцы бросали оружие и боеприпасы.