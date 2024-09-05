Зеленский рассказал о ситуации с дефицитом артиллерийских снарядов у ВСУ

В период, когда Запад задерживал поставки вооружений Украине, соотношение артиллерийской мощи ВС РФ и ВСУ на фронте складывалось не в пользу последних. Об этом пишет «РБК Украина» со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.

«Один наш снаряд на 12 российских. Что вы должны делать (в такой ситуации)? Неважно, сколько у вас людей стоит... у вас просто будут... больше потери», — рассказал Зеленский в интервью NBC News.

По словам президента Украины, в этот момент Киев начал искать «разумное решение», рассматривая, в частности, вариант с вторжением в Курскую область.

Сейчас украинские власти признают, что надежды на наступление ВСУ в Курской области пока не оправдались. Зеленский рассказал, что, по оценкам Украины, «курская операция» не снизила давление ВС РФ на Покровском направлении, ситуация под Покровском и Торецком для украинских солдат по-прежнему «сложная».