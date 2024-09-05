Военное училище связи в Полтаве, которое ранее подверглось удару Вооруженных сил России, обучало военнослужащих ВСУ со всей Украины, включая тех, кто находится на передовой. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщила газета Bild.

Издание сообщает, что его корреспондентам не удалось проверить на месте удара информацию, в частности от украинского правительства, о том, что якобы больница попала под удар, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Утром 3 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве. Он произошел в момент построения личного состава 128-й бригады. Решение об атаке военной части было принято с помощью местных жителей, которые сообщили о базе ВСУ.

Жители Полтавы назвали число погибших военных после атаки ВС РФ

5 сентября жители Полтавы сообщили о 760 телах солдат ВСУ в местном морге после атаки российской армии ракетным расчетом «Искандер». По словам одного из местных блогеров, такое количество солдат не является окончательным. Трупы с места происшествия вывозили большими грузовыми автомобилями.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинские власти намеренно занижают число убитых солдат. Позже на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении военных по факту халатности. Военные эксперты указали, что удар

«Искандеров» по ВСУ в Полтаве мог быть организован за 20 минут.