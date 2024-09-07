Пушилин оценил продвижение российских войск к Угледару

Российские военнослужащие настолько близко подошли к Угледару в Донецкой народной республике (ДНР), что видят его невооруженным глазом. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

Он прокомментировал ситуацию на фронте после визита в 29-ю общевойсковую армию Восточного военного округа. Как рассказал Пушилин, в том числе здесь он ознакомился с новыми тактическими подходами Вооруженных сил РФ к управлению боем при помощи современного оборудования.

"Угледар уже видно невооруженным глазом, так близко к нему подошли наши бойцы, освобождая русскую землю", — добавил глава ДНР.

3 сентября агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило, что украинские солдаты в Угледаре оказались в полукольце. По словам источника, в настоящее время у ВС РФ есть возможность простреливать населенный пункт с разных направлений.

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В тот же день военный корреспондент Юрий Котенок назвал донецкое село Новоукраинка "ключом от Угледара". Журналист уточнил, что после взятия этого населенного пункта российские войска смогут наносить удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре.