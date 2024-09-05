Жители Полтавы сообщили о 760 телах солдат Вооруженных сил Украины в местном морге после атаки российской армии ракетным расчетом «Искандер». Об этом в четверг, 5 сентября, сообщили местные жители.

По словам одного из местных блогеров, такое количество солдат не является окончательным. Трупы с места происшествия вывозили большими грузовыми автомобилями. Многие военные остались без рук и ног. Кроме того, местные жители попросили властей не скрывать правду от населения, пишет издание Rg.ru.

Утром 3 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве. Он произошел в момент построения личного состава 128-й бригады. Решение об атаке военной части было принято с помощью местных жителей, которые сообщили о базе ВСУ.

Сырский прокомментировал удар по Полтаве

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинские власти намеренно занижают число убитых солдат. Позже на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении военных по факту халатности. Военные эксперты указали, что удар «Искандеров» по ВСУ в Полтаве мог быть организован за 20 минут.