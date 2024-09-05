Напряженность в Южно-Китайском море не ослабевает, и всего через несколько недель после того, как Филиппины и Китай заключили соглашение по спорной Второй отмели Томаса, возникла новая горячая точка. Что происходит в регионе, разбиралось издание The Guardian.

Ранее Китай потребовал от Филиппин вывести катер морской полиции из спорной акватории на отмели у рифа Сяньбинь (Сабина) в Южно-Китайском море. Официальный представитель Управления береговой охраны КНР Гань Юй подчеркнул, что Пекин считает данные действия Манилы нарушением суверенитета, Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море и «подрывом мира и стабильности в регионе».

В свою очередь Манила обвинила китайскую сторону в нападении на филиппинские лодки, обстреливании их из водяных пушек и запуске сигнальных ракеты по самолетам, причем инциденты часто были сосредоточены на атолле Сабина.

«Напряженность в Южно-Китайском море, стратегически важном водном пути, соединяющем Индийский и Тихий океаны, уже достигла самого высокого уровня за последнее десятилетие», - констатируют журналисты.

При этом эксперты предупреждают, что противостояние Манилы и Пекина вокруг отмели Сабина может перейти в затяжной вооруженный конфликт, так как ставки сторон слишком высоки.

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Директор проекта прозрачности морского судоходства в Стэнфордском университете SeaLight Рэй Пауэлл обратил внимание на то, что Филиппины уже направили свой корабль береговой охраны BRP Teresa Magbuana для наблюдения за районом, а Китай неуклонно наращивает свое присутствие на мелководье.

Также в Пекине считают, что Филиппины пытались использовать судно Teresa Magbuana для создания «квазивоенного заземления» на отмели, проводя параллели с кораблем Sierra Madre, который был намеренно посажен на мель в 1999 году на спорной Второй отмели Томаса. А Филиппины исходят из того, что Сабина и Вторая отмель Томас находятся в пределах их исключительной экономической зоны, что дает особые права на строительство в этом районе.

«Фактическая оккупация Сабины пересекла бы несколько линий, которые Пекин пытался провести в отношениях с Манилой, и стала бы реальной проблемой с точки зрения того, как реагировать, не рискуя привлечением к решению проблемы США», - считает заместитель директора и научный сотрудник Азиатской Инициативы прозрачности на море в Центре стратегических и международных исследований Харрисон Прета.

Спорная отмель Сабина имеет важное значение для Филиппин, так как находится недалеко от Рид-Бэнк, где есть запасы нефти и газа, а также является перевалочным пунктом для пополнения запасов на Второй отмели Томаса. Если Китай возьмет ее под контроль, то он также сможет потенциально остановить суда, идущие к филиппинскому острову Титу, отметил старший научный сотрудник Института оборонных и стратегических исследований Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Колин Кох.

Также мелководье имеет огромное символическое значение для обеих сторон и с политической точки зрения. При этом Маркос-младший уже заявил, что если какой-либо филиппинский военнослужащий или мирный житель будет убит в результате противостояния в Южно-Китайском море, то Манила будет исходить из того, что это акт войны и реагировать соответствующим образом.

«По мере того, как конфронтация становится все более привычной, возрастает вероятность ошибки», - подчеркивается в статье.

Напомним, что КНР ведет территориальный спорт с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами о принадлежности отдельных районов в Южно-Китайском море. Там обнаружены значительные запасы углеводородов. Это Парасельские острова (Сиша), архипелаг Наньша (Спратли), а также риф Хуанъянь.

При этом бывший пресс-секретарь и бывший глава администрации президента Филиппин Ригоберто Тиглао заявил, что Филиппины усиленно подталкивают к ссоре с Китаем, которая может обернуться катастрофой для страны. По его мнению, Филиппины

стали «азиатской Украиной» и «сертифицированным вассалом США».