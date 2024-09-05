Алаудинов заявил о победе России в спецоперации
Россия уже победила в специальной военной операции. Такое заявление сделал в своем телеграм-канале замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
"Как я всегда говорю, в данном СВО мы уже выиграли", — сообщил свое мнение высокопоставленный офицер.
Алаудинов отметил, что новой задачей у россиян являтся сделать все возможное для того, чтобы стать одной большой семьей, готовой к будущим вызовам.
Песков напомнил главный принцип России при ведении спецоперации
В конце прошлого месяца Апти Алаудинов сделал заявление о том, что Российская Федерация обязательно одержит победу в спецоперации, и отметил, что других вариантов просто нет.
Ранее командир спецназа «Ахмат» предсказал окончание спецоперации на Украине.
Ранее Алаудинов рассказал о потерях украинской техники на Курском направлении.