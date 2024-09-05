Киев намерен ответить на удар по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины в Полтаве, в результате которого погибли более 50 украинских военных, соответствующий приказ отдал Владимир Зеленский. Об этом рассказали «Московскому комсомольцу» российские военные эксперты.

Удар по учебному центру, расположенному в бывшем Полтавском высшем военном командном училище связи им. маршала Советского Союза Москаленко, был нанесен ВС России 3 сентября. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что в Полтаве погиб 51 человек, ранен 271.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, сославшегося на собственные источники в Киеве, после полтавской катастрофы Зеленский вызвал главкома ВСУ и приказал ему использовать дальнобойные средства и диверсантов для удара по России, чтобы сгладить «негативный медиа-эффект».

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При этом военные эксперты, опрошенные изданием, уверены, что аналогичный удар по военным учебным центрам в России ВСУ нанести не сможет.

«В приграничной зоне, а это Курск, Белгород и Брянск, военных училищ особо нет. Есть какие-то учебные центры, но основные, крупные военные училища — это, конечно же, зона Московской области и так далее. Я думаю, что эти училища надежно прикрыты с воздуха. (…) Если есть необходимость в массовых мероприятиях, то их проводят на территории, которая недоступна для наблюдения. Я считаю, что мы защищены на 99,9%», - пояснил военный эксперт, бывший офицер спецназа полковник в отставке Анатолий Матвийчук

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин также считает, что наши училища защищены от атак, а у ВСУ недостаточно средств для нападения на них.

«Когда у них появятся такие боеприпасы, то они, с большей вероятностью, выберут более медийные объекты», - считает он.

Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил о необходимости передать Киеву ракеты ATACMS, снять ограничения на их использование и помочь «снести» Крымский мост.