Белоруссия подтвердила уничтожение нарушившего границу дрона

Министерство обороны Белоруссии подтвердило уничтожение нарушившего границу дрона. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

«5 сентября был зафиксирован факт нарушения (...) границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами», — заявил начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов.

Он добавил, что дроны были уничтожены.