В Кремле заявили о росте числа желающих заключить контракт с Минобороны РФ

В России растет число тех, кто хочет заключить контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции, объявление новой мобилизации не обсуждается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов о том, обсуждается ли объявление новой мобилизации в стране, на полях Восточного экономического форума.

«Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», - пояснил Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание на то, что принимаются способствующие этому экономические меры.

Частичная мобилизация прошла в России осенью 2022 года. По официальным данным, в армию призвали 300 тысяч человек, состоявших в запасе. После этого Россия перешла исключительно на добровольный принцип комплектования вооруженных сил. В 2023 году было набрано 540 тысяч контрактников.