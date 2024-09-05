Стали известны детали ночной атаки на Новороссийск

Сегодня ночью Новороссийск подвергся атаке безэкипажных катеров, в городе вводился ряд ограничений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Кравченко.

Предупредительный сигнал «Внимание всем!» местные жители услышали в 1 час 19 минут 5 сентября, отмечает «Коммерсант».

Мэр города сообщил о том, что идет отражение атаки безэкипажных катеров и призвал жителей первой береговой линии не выходить на улицу и находиться в помещениях без стекол.

«Не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети. Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями (…) Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!» - написал Андрей Кравченко.

Позднее мэр города уточнил, что закрыты пляжи в районе набережной от улицы Исаева до Мысхако, также на этом участке было ограничено движение транспорта. Сейчас все ограничения уже сняты.

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В Минобороны России в свою очередь отметили, что «дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера».

А в соцсетях жители приморского города раскритиковали туристов и подростков, пришедших и приехавших к пляжам «снимать работу военных», а также ответили на жалобы тех, кто не смог выспаться из-за звучащих в Новороссийске сирен. По их словам, «лучше почернеть от бессонницы, чем от БПЛА, и лучше быть изможденным сиреной, чем осколками», отмечает Telegram-канал Pravda.Ru.

Новороссийск уже был атакован безэкипажными катерами Вооруженных сил Украины в начале июля. Тогда получили повреждения два коммерческих помещения и квартира. Как стало известно некоторое время спустя, специалистам удалось завершить обследование прибрежной полосы и жизни и здоровью людей ничто не угрожало.