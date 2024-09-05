Соратник Кадырова раскрыл новый план ВСУ в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают новые силы в Курскую область, такой план со стороны противника раскрыл соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.
Он отметил, что в последние несколько дней на курском направлении было затишье. Командир спецназа «Ахмат» допустил, что украинская сторона занималась подтягиванием сил и ресурсов.
По информации Алаудинова, ВСУ уже попытались на одном из участков ввести в действие новый батальон.
Зеленский назвал цель удержания территории в Курской области
Ранее чеченский генерал назвал украинскую атаку в Курской области решающим боем специальной военной операции (СВО) и допустил возможность ее завершения уже в нынешнем году.