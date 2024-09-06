Российская атака по украинскому учебному центру в Полтаве показала, что гиперзвуковые ракеты ВС РФ невозможно перехватить, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, баллистические ракеты маневрируют в полете, что усложняет работу системы ПВО. У США нет такого оружия, добавил он.

Эти ракеты, которые были применены, летят со скоростью 4,5 тысячи миль в час. Нет, вы никак не можете сбить эти гиперзвуковые ракеты во время полета, — сказал Макгрегор.

Ранее Минобороны РФ официально подтвердило удар по военному объекту ВСУ в Полтаве. Целью стал 179-й объединенный учебно-тренировочный центр.

Сырский прокомментировал удар по Полтаве

Точное количество уничтоженных ударом военнослужащих ВСУ остается неизвестным. Официально МВД Украины заявило о гибели 53 человек и ранениях 271 человека. По данным военкоров и украинских источников, число погибших может достигать 200 человек, еще сотни пострадали.

Британский эксперт Александр Меркурис предположил, что при ракетном ударе по Полтаве могли погибнуть военные, которых шведы готовили к управлению авиационным комплексом радиообнаружения и наведения. По его словам, в том месте, вероятно, находились в основном операторы дронов. В свою очередь газета NYT писала, что ракетный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ оказался деморализующим для Украины.