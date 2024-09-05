Спецоперация на Украине 5 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 5 сентября 2024 года.

Командир роты ВСУ сдался в плен вместе с подчиненными из-за нехватки бойцов

Командир одного из взводов украинских войск во время столкновений под Донецком сдался в плен солдатам России вместе с подчиненными, сообщает РИА Новости.

Как заявили в Министерстве обороны РФ, всего сдались семь бойцов Вооруженных сил Украины. Также удалось захватить бронемашину производства США и прочую вражескую военную технику.

В подчинении у командира было восемь человек, а всех остальных передали в другие взводы. Военный был вынужден сдаться из-за нехватки бойцов.

Российский «Ланцет» поразил танк ВСУ в Харьковской области

Барражирующий боеприпас «Ланцет» России уничтожил танк Вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщает телеканал «Звезда».

Украинскую бронированную машину заметили в ходе разведки.

На опубликованных кадрах видно, как дрон атакует цель. Затем танк охватывает ярким пламенем.

Алаудинов сообщил о переброске ВСУ новых сил на курское направление

Вооруженные силы Украины за последние сутки занимались подтягиванием новых сил на курское направление, сообщил в Telegram командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, 4 сентября в течение дня не было значительных атак.