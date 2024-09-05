Рогов: беспилотник зашел в воздушное пространство Белоруссии

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что, по данным мониторинговых ресурсов, БПЛА зашёл в пространство Белоруссии.

Об этом он написал в Telegram.

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По словам Рогова, жители белорусского Гомеля сообщают не менее чем о двух взрывах и сбитой воздушной цели в небе. По предварительным данным, объект рухнул за пределами города.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские беспилотники постоянно нарушают белорусскую границу на юго-востоке страны.