Мобилизация: последние новости на сегодня 5 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 5 сентября 2024, в материале «Рамблера».

Перминов: поддержка участников СВО остается одним из приоритетов Ленинградской области

Поддержка участников специальной военной операции остается одним из приоритетов Ленинградской области, сообщает og47.

Один из реализованных проектов в рамках этой деятельности — Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации. Его целью будет не только восстановление участников спецоперации после ранений, но и интеграция военнослужащих в общество.

Сегодня в области действуют 65 мер социальной помощи, включающие различного рода денежные выплаты и компенсации. Их перечень постоянно дополняется и совершенствуется.

На форуме "Москва 2030" пройдет концерт-благодарность участникам СВО

Концерт в честь участников специальной военной операции пройдет 6 сентября в «Зарядье» на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030», сообщает ТАСС.

В нем примут участие Юлия Чичерина, Олег Газманов и рэпер ST, а также сами участники спецоперации.

В концерте выступят солисты группы «123 полк» - это рядовые пехотинцы, которые с оружием в руках защищали Родину на Донбассе, участвовали в освобождении Мариуполя и получили награды за отвагу на поле боя. Теперь они продолжают поднимать боевой дух своими песнями.

В Ленобласти открылся центр реабилитации и абилитации для участников СВО

Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации для военных, получивших ранения в зоне специальной военной операции, появился во Всеволожске Ленинградской области, сообщает ТАСС.

Это первая составляющая кластера комплексной реабилитации ветеранов, участников специальной военной операции. Как заявил губернатор Александр Дрозденко, центр создавался совместно с фондом «Защитники Отечества», волонтерскими организациями и комитетами региона.

Центр является одним из восьми объектов инфраструктуры, которые войдут в региональный «Кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО». Ядром кластера стал Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который с 2015 года занимается трудовой и социальной интеграцией инвалидов.