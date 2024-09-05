Пленный разведчик раскрыл план нападения ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали продвинуться как можно дальше в Курской области и не ввязываться в бои, сообщил РИА Новости пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, первым заходивший в российский регион.

По его словам, украинским военным приказали быстро передвигаться и нигде не останавливаться. «Ваша задача быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак», — привел указание разведчик.

Наступление должно было проходить в сторону Курска на фронте шириной 20-30 километров, в нем должны были принимать участие четыре бригады ВСУ.