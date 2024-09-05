Офицер ВСУ: военные РФ не позволяют украинским собираться в группы

Военные ВС России не позволяют украинским солдатам собираться в группы, сообщил офицер украинской армии Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сазонова, недавно удар был нанесён по группе из 12 украинских военных, которые «просто собрались покурить».

В итоге — половина раненых, половина двухсотых погибших, сказал он.