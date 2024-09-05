В РФ раскрыли, для чего Израилю переговоры с ХАМАС

Поспредство РФ: Израиль использует переговоры с ХАМАС как дымовую завесу для огня в Газе
Власти Израиля используют переговоры с палестинским движением «ХАМАС» об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа в качестве дымовой завесы, чтобы продолжать боевых действий в анклаве, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, с каждым новым днем израильской операции в секторе Газа шансов выжить у пленных все меньше.
«Совет Безопасности един в понимании того, что освобождение оставшихся израильтян и иностранцев военным путем невозможно, и переговорам нет альтернативы. Это четко осознает и израильское общество», — заявил российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.
Полянский отметил, что до сих пор нет никаких признаков того, что израильские власти готовы изменить свой курс.
«Почти у всех членов Совета Безопасности это вызывает стремление действовать в соответствии с Уставом ООН и заставить страны выполнять решения СБ ООН. Соответствующий инструментарий у Совета есть, нужна лишь политическая воля и единство по этому вопросу», — подчеркнул дипломат.