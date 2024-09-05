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США заявили о готовности увеличить присутствие на Ближнем Востоке

Американские власти готовы в случае необходимости сократить или нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

США заявили о готовности увеличить присутствие на Ближнем Востоке
© ТАСС

По его словам, по мере того, как Вашингтон ведет работу над прекращением огня и освобождением удерживаемых радикальным палестинским движением «ХАМАС» заложников, США поддерживают военное присутствие в целях сдерживания.

Чиновник отметил, что США с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке стараются «не допустить разрастания конфликта», используя «дипломатию и сдерживание».

«Мы готовы и располагаем возможностями для того, чтобы продолжать то, что мы делаем», — подчеркнул представитель администрации США.

Он также заявил, что новый план американских властей по прекращению огня в секторе Газа согласован на 90%. Документ состоит из 18 пунктов, 14 из которых закончены и идентичны предыдущим предложениям по сделке. Реализация предложенного США плана «приведет к полному прекращению войны» в секторе Газа.