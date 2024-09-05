США заявили о готовности увеличить присутствие на Ближнем Востоке

Американские власти готовы в случае необходимости сократить или нарастить военное присутствие на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

По его словам, по мере того, как Вашингтон ведет работу над прекращением огня и освобождением удерживаемых радикальным палестинским движением «ХАМАС» заложников, США поддерживают военное присутствие в целях сдерживания.

Чиновник отметил, что США с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке стараются «не допустить разрастания конфликта», используя «дипломатию и сдерживание».

«Мы готовы и располагаем возможностями для того, чтобы продолжать то, что мы делаем», — подчеркнул представитель администрации США.

Он также заявил, что новый план американских властей по прекращению огня в секторе Газа согласован на 90%. Документ состоит из 18 пунктов, 14 из которых закончены и идентичны предыдущим предложениям по сделке. Реализация предложенного США плана «приведет к полному прекращению войны» в секторе Газа.