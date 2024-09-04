Названа истинная причина отстранения начштаба беспилотных войск ВСУ

Истинными причинами отстранения начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого стали борьба разных кланов в украинском правительстве и масштабная коррупция, поделился мнением с NEWS.ru политолог Владимир Скачко. Обвинения в адрес капитана I ранга в связях с Россией оказались лишь удобным прикрытием для устранения конкурентов и противников, отметил он.

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Русофобия — это единственный товар, который продают и которым тычут друг другу в глаза украинские политики. Это только повод, чтобы устроить что-то в генеральской среде, не более того. Сфера, которой Гладкий заведует, — это очень прибыльное дело. Туда вкладывают большие деньги, и причем продуктивно, несмотря на разворовывание. Украина превосходит Россию в плане производства БПЛА, но и воруют там хорошо, — утверждает Скачко.

Политолог считает, что на самом деле главной претензией к Гладкому могут быть вовсе не предполагаемые обвинения в шпионаже в пользу РФ и не российское гражданство его жены.

Гладкого назначили начштаба, и он начал осваивать. В три раза украинское производство БПЛА превосходит российское, и это говорит о том, что он свое дело сделал. Видимо, пришло время его менять. Может, украл больше или не поделился, с кем нужно, — подытожил Скачко.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский распорядился отстранить начальника штаба командования СБС Гладкого от исполнения обязанностей на время проведения проверки на предмет связей семьи офицера с Россией. Супругу военного заподозрили в наличии российского паспорта, а дочку обвинили в выступлении под флагом РФ на спортивных соревнованиях.