"Хезболлах" расширила зону ракетных обстрелов Израиля

Отряды ливанской шиитской милиции "Хезболлах" расширили зону ракетных обстрелов на севере Израиля и нанесли удары по поселениям Неот-Мордехай и Лехавот-ха-Башан, расположенным в 10 км от границы. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, сирены воздушной тревоги впервые сработали в этих населенных пунктах Верхней Галилеи, откуда не были эвакуированы жители в октябре 2023 года, когда вооруженные сторонники радикального палестинского движения ХАМАС совершили вторжение из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшееся убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.

Выпущенные с юга Ливана реактивные снаряды упали в окрестностях города Кирьят-Шмона и соседних с ним поселков Кфар-Блюм и Мисгав-Ам. По сведениям Al Mayadeen, в результате ракетной атаки частично нарушено электроснабжение жилых районов, в ряде мест зафиксированы очаги возгорания.

В заявлении "Хезболлах", размещенном в Telegram-канале, говорится, что ее бойцы обстреляли также артиллерийскую батарею в Зауре на оккупированных Голанских высотах. Ранее минометным атакам подверглись казармы израильских войск в кибуцах Зарит и Ханита. Огонь велся по позициям израильских военнослужащих в Йифтахе и Эль-Мердже, среди них есть раненые.

"Отряды исламского сопротивления провели эти операции в ответ на бомбардировки израильской авиацией ливанских поселков Кабриха, Кантара, Маркаба и Талуса, где в среду погибли и получили ранения мирные жители", - указывается в тексте.

По сведениям МВД республики, за 11 месяцев с начала военной эскалации на юге Ливана жертвами авиаударов и артобстрелов стали 132 человека, потери "Хезболлах" и радикальных палестинских группировок составили 609 бойцов.