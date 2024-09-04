В двух городах Украины прогремели взрывы

Взрыв прогремел в украинском городе Сумы, передает издание «Общественное. Новости». Других подробностей не приводится, известно, что в регионе объявлена воздушная тревога. Также «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Полтаве.

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Город расположен на северо-востоке Украины. В настоящее время в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Вечером 4 сентября в шести областях Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, сирены слышны в Черкасской, Харьковской, Полтавской областях. Также она звучала в Николаевском, Кировоградском и Днепропетровском регионах страны.

В ночь на среду издание «Общественное» сообщало, что несколько взрывов произошло в городе Сумы на севере Украины. Другие подробности не приводились. Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО сбили истребитель Вооруженных сил Украины МиГ-29 в зоне проведения СВО. Кроме того, были уничтожены 37 дронов противника. Также силами оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракетных войск был ликвидирован украинский склад. По данным ведомства, на объекте хранились авиационные средства поражения.