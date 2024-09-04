Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерпела полный крах на главном фронте в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил отставной полковник Вооруженных сил (ВС) США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, украинские войска «съели заживо» на главной линии обороны, но «они не осознают этого или не хотят осознавать».

Как считает Уилкерсон, Киев мог бы захотеть попытаться совершить что-то наподобие атаки на Курскую область, но у него не осталось ресурсов.

«Мы смотрим на конвульсии Украины, которые эти люди не ожидают, они просто не видят этого, они слепы», — заявил он.

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Ранее обозреватель Захари Йост сообщил, что украинская «авантюра» в Курской области продемонстрировала безысходное положение Киева. Йост назвал самой очевидной целью атаки ВСУ на Курскую область попытку не дать российским военным продвинуться еще дальше на фронте, однако этот план провалился.