Капитана эсминца США уволили из-за «утраты способности командовать»

Военно-морские силы США уволили командира эсминца Кэмерона Ясте в связи с утратой им «уверенности в своей способности командовать эсминцем». Об этом сообщает РБК со ссылкой на американские ВМС.

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Отмечается, что Ясте был уволен 30 августа. На данный момент его временно перевели в надводную группу ВМС США «Северо-Запад».

«…был освобожден от должности в связи с утратой уверенности в своей способности командовать эсминцем с управляемыми ракетами», — говорится в тексте.

В ВМС США отметили, что «предъявляют к командирам самые высокие требования и привлекают их к ответственности, когда стандарты не соблюдаются».

Известно, что Ясте был назначен на должность командира эсминца в октябре 2023 года.