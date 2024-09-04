Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленский сам приказал сбить F-16

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон пошутил, что Владимир Зеленский мог сам приказать сбить американский истребитель F-16, чтобы ему выплатили вознаграждение от России. Об этом он заявил на YouTube-канале Dialogue Works.

Таким образом Джонсон прокомментировал новость о том, что ВСУ потеряли один истребитель F-16. Помимо этого он также добавил, что сейчас есть несколько версий того, что случилось с самолетом, но сам бывший аналитик уверен только в одном — ВСУ потеряют еще несколько истребителей.

«Думаю, это сделал Зеленский. Он понял, что русские готовы предоставить крупное денежное вознаграждение тому, кто первым уничтожит F-16», — заявил он.

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