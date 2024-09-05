В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников постепенно становится больше, чем самих украинцев. Об этом агентству Владимир Сальдо.

«Все больше и больше именно военных наемников появляется на Украине. Это - тенденция, говорящая о том, что украинские силы ослабевают и желающих воевать особо нету. Все меньше и меньше именно самих украинских жителей, которые хотели бы воевать», — сказал он.

Сальдо также отметил, что страны Запада оказывают огромную финансовую поддержку украинским властям для того, чтобы они могли заполнить «пробелы» в рядах ВСУ.

Ранее колумбийские наемники 36-летний Хосе Арон Медина и 47-летний Александр Анте, воевавшие в украинской армии, были задержаны ФСБ России. Это произошло после того, как Венесуэла депортировала их во время пересадки в аэропорту Каракаса.