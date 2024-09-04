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Литва выразила готовность вместе с Польшей обучать солдат ВСУ

Литва готова вместе с Польшей обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление сделал президент прибалтийской республики Гитанас Науседа, передает «РБК-Украина».

Литва выразила готовность вместе с Польшей обучать солдат ВСУ
© Lenta.ru

«Мы готовы использовать наши общие платформы. Мы имеем в Польше базу литовско-польско-украинской бригады. Мы готовы к обучению украинских военных на базе этой бригады», — заявил глава государства.

По словам Науседы, уже в четверг, 5 сентября, он посетит данную базу вместе с польским лидером Анджеем Дудой.

Ранее стало известно о намерениях Вильнюса передать Киеву беспилотные летательные аппараты на пять миллионов евро. Данные дроны были выпущены литовскими производителями. Их поставка была запланирована на сентябрь.

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