На Украине назвали катастрофическим удар ВС России по Полтаве

Украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев назвал катастрофическим удар Вооруженных сил (ВС) России по учебному центру в Полтаве, где готовили специалистов радиоэлектронной (РЭБ). Его слова приводит РИА Новости.

«Ситуация просто катастрофическая в том смысле, что данное училище готовило специалистов РЭБ», — сказал он.

Снегирев заявил, что эти военные являются очень узкими специалистами. По его словам, они «на вес золота». Украинский военный эксперт также подчеркнул, что войска страны совершают одни и те же ошибки: ВС РФ нанесли удар по учебному центру во время построения личного состава. Год назад при тех же обстоятельствах были поражены военные 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, напомнил Снегирев.

Сырский прокомментировал удар по Полтаве

4 сентября в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. По информации оборонного ведомства, там проходила подготовка связистов и специалистов РЭБ ВСУ.