Британский военный эксперт и аналитик Александр Меркурис предрек потерю Украиной пяти городов в Донецкой народной республике, среди которых Покровск, Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр. Своим мнением он поделился на своем блоге в YouTube. При таком развитии событий, считает аналитик, под давлением Соединенных Штатов и "всего остального мира" маятник конфликта на Украине вновь повернется в сторону переговоров. В то же время он отметил, что власти Украины не пойдут на мирные переговоры из-за страха потерять власть по окончании военных действий. "Я не думаю, что этот конфликт закончится переговорами, он закончится на фронтах сражений", - сказал Меркурис. До этого сообщалось, что Вооруженные силы России успешно продвигаются на территории Донецкой народной республики, взяв за август под свой контроль 477 квадратных километров, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область. За август Россия взяла под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года.