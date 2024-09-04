ВС РФ взяли под контроль Карловку

Российские войска освободили Карловку в ДНР, заявили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населённый пункт Карловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Потери противника в регионе составили более 480 солдат, а также образцы западной военной техники.

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Президент Владимир Путин ранее заявил, что военнослужащие армии России значительно продвигаются в Донбассе.