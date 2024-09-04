$88.61-1.3997.81-1.45
Почта

ВС России освободили Карловку в ДНР

Российские войска освободили Карловку в ДНР, заявили в Минобороны России.

ВС РФ взяли под контроль Карловку
© РИА Новости
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населённый пункт Карловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Потери противника в регионе составили более 480 солдат, а также образцы западной военной техники.

Welt: ВС РФ взяли под контроль наибольшее число территорий с октября 2022 года

Президент Владимир Путин ранее заявил, что военнослужащие армии России значительно продвигаются в Донбассе.